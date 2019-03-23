Акція протесту у Києві завершена
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Багатотисячна колона учасників акції протесту проти розкрадання військового бюджету України передала до Адміністрації Президента свої вимоги та закінчила акцію, передає кореспондент УНН.
Як зазначено на сторінці Нацкорпусу у Facebook, серед вимог, зокрема, взяття під варту та арешт рахунків і майна першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також інших учасників схеми розкрадання оборонного бюджету, а також призначити усім винним максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.
Також учасники акції вимагають оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом, а від Uенпрокурора щотижня звітувати щодо стану розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.
Як повідомляв УНН, за безпекою у столиці України сьогодні, 23 березня, стежать близько 1, 5 тисяч поліцейських.