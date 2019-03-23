Акція протесту у Києві завершена

Як зазначено на сторінці Нацкорпусу у Facebook, серед вимог, зокрема, взяття під варту та арешт рахунків і майна першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також інших учасників схеми розкрадання оборонного бюджету, а також призначити усім винним максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.



Також учасники акції вимагають оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом, а від Uенпрокурора щотижня звітувати щодо стану розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.



Як повідомляв УНН, за безпекою у столиці України сьогодні, 23 березня, стежать близько 1, 5 тисяч поліцейських.