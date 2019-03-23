Акция протеста в Киеве завершена

Как указано на странице Нацкорпусу в Facebook, среди требований, в частности, заключение под стражу и арест счетов и имущества первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также других участников схемы хищения оборонного бюджета, а также назначить всем виновным максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.



Также участники акции требуют обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом, а от Uенпрокурора еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета .



Как сообщал УНН, за безопасностью в столице Украины сегодня, 23 марта, следят около 1, 5000 полицейских.