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На мітинг "Національного корпусу" під Адміністрацію Президента прийшло понад 10 тис. людей

Київ • УНН

 • 10813 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні, 16 березня, у Києві на Майдані Незалежності відбувся черговий протест під гаслами “Свинарчуків Порошенка — за ґрати”. Мітингувальники закликали владу негайно затримати всіх учасників злочинної схеми в “Укроборонпромі”. Організаторами сьогоднішньої акції виступили лідери політичної партії “Національний Корпус”, але, як і було обіцяно, вона пройшла без використання партійної символіки. Про це стало відомо з відеоролика політичної партії “Національний Корпус” в YouTube, передає УНН.

На мітинг "Національного корпусу" під Адміністрацію Президента прийшло понад 10 тис. людей

За даними “Національного Корпусу”, боротися з корумпованим режимом на Майдан Незалежності сьогодні прийшли більше 10 тисяч людей. Крім молоді та прихильників партії до акції долучилися пересічні патріоти, зокрема пенсіонери. Також у мітингу взяв участь лідер “Національного Корпусу” Андрій Білецький.

“Найближче оточення Порошенка забирало собі кожну третю гривню з оборонного бюджету країни. Вони наживалися на крові бійців, на тілах убитих солдатів. Ми будемо збиратися до тих пір, поки "Свинарчуків" не посадять. Цьому режимові клептократів пора покласти край”, — заявив журналістам Андрій Білецький.

Для демонстрації свого ставлення до представників нинішньої влади і безкарної корупції в “Укроборонпромі” деякі учасники мітингу принесли із собою іграшкових поросят. У результаті символічними “Свинарчуками” активісти закидали будівлю Адміністрації Президента.

Відзначимо, що за правопорядком під час сьогоднішньої акції стежать близько 3 тисяч поліцейських. Утім, поки силових зіткнень між мітингувальниками і правоохоронцями не було.

Відзначимо одні з головних вимог “Національного Корпусу” до представників діючої влади: негайно затримати фігурантів корупційної схеми з розкрадання коштів українського оборонпрому, заарештувати рахунки та майно цих людей, щоб запобігти їхній можливий втечі і спробі уникнути законного покарання. Учасники націоналістичного руху попередили, що продовжать мітингувати, доки ці вимоги не будуть виконані.

При цьому напередодні лідер “Національного Корпусу” Андрій Білецький заявив, що протести, які проводяться його партією, стали причиною фізичного переслідування українських націоналістів. Так, деяких учасників мітингу “Свинарчуків Порошенка — за ґрати” в Черкасах минулого тижня затримали, а інших лідерів “Національного Корпусу” попередили про загрозу фізичної розправи. За словами Білецького, за тиском на активістів “Національного Корпусу” стоїть нинішній Президент Петро Порошенко, якому перед виборами дуже невигідний корупційний скандал з його участю.

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