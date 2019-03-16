На митинг "Национального корпуса" под Администрацию Президента пришло более 10 тыс. Человек

По данным "Национального Корпуса", бороться с коррумпированным режимом на Майдан Независимости сегодня пришли более 10 000 человек. Кроме молодежи и сторонников партии к акции присоединились рядовые патриоты, в частности пенсионеры. Также в митинге принял участие лидер "Национального Корпуса" Андрей Белецкий.

"Ближайшее окружение Порошенко отнимало себе каждую третью гривну из оборонного бюджета страны. Они наживались на крови бойцов, на телах убитых солдат. Мы будем собираться до тех пор, пока "Свинарчук" не посадят. Этому режиму клептократов время положить конец ", - заявил журналистам Андрей Белецкий.

Для демонстрации своего отношения к представителям нынешней власти и безнаказанной коррупции в "Укроборонпроме" некоторые участники митинга принесли с собой игрушечных поросят. В результате символическими "Свинарчук" активисты закидали здание Администрации Президента.

Отметим, что за правопорядком во время сегодняшней акции следят около 3 тысяч полицейских. Впрочем, пока силовых столкновений между митингующими и правоохранителями не было.

Отметим одни из главных требований "Национального Корпуса" к представителям действующей власти: немедленно задержать фигурантов коррупционной схемы по хищению средств украинского оборонпрому, арестовать счета и имущество этих людей, чтобы предотвратить их возможное бегство и попытке избежать законного наказания. Участники националистического движения предупредили, что продолжат митинговать, пока эти требования не будут выполнены.

При этом накануне лидер "Национального Корпуса" Андрей Белецкий заявил, что протесты, которые проводятся его партией, стали причиной физического преследования украинских националистов. Так, некоторых участников митинга "Свинарчук Порошенко - за решетку" в Черкассах на прошлой неделе задержали, а других лидеров "Национального Корпуса" предупредили об угрозе физической расправы. По словам Белецкого, за давлением на активистов "Национального Корпуса" стоит нынешний Президент Петр Порошенко, которому перед выборами очень невыгоден коррупционный скандал с его участием.