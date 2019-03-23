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Акція "Нацкорпусу" в Києві пройшла без порушень - Крищенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Акція протесту в центрі Києва, організована "Національним корпусом" проти розкрадань в оборонній сфері, пройшла без порушень громадського порядку.Про це журналістам сказав начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.

Акція "Нацкорпусу" в Києві пройшла без порушень - Крищенко

"Заходи пройшли спокійно, однак, коли жбурляли вінки, подряпину на обличчі дістала керівник поліції діалогу. В акції взяли участь попередньо близько 5 тис. осіб", - повідомив Крищенко.

Як повідомляв УНН, за безпекою у столиці України сьогодні, 23 березня, стежать близько 1, 5 тисяч поліцейських.

Раніше, багатотисячна колона учасників акції протесту проти розкрадання військового бюджету України передала до Адміністрації Президента свої вимоги та закінчила акцію

Як повідомляв УНН, минулої суботи на мітинг "Національного корпусу" під Адміністрацію Президента прийшло понад 10 тис. людей.

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