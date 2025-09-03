$41.370.05
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
07:25 • 180 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 2608 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 7994 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 10178 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 66453 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 99909 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 136281 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 149226 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 79505 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 142647 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 229063 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 228740 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 218640 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 215143 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 209704 просмотра
публикации
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 1852 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 7994 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 10178 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 66454 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 136281 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Андрей Парубий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 14253 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 28354 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 31430 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 45842 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 91313 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Акционеры украинских банков не имеют правовых инструментов для защиты бизнеса из-за неограниченной власти НБУ и ФГВФО. Верховный Суд закрыл дело банка "Конкорд", отменив решения нижестоящих инстанций.

Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог

В Украине искусственно абсолютизирована власть Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и это позорная практика. Такая ситуация приводит к тому, что акционеры банков не имеют правовых инструментов для защиты своего бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Сергей Шабовта.

Практика, когда у НБУ и ФГВФЛ неограниченные возможности в действиях в отношении банков, действительно позорна. Как и позорно то, что в судах невозможно отстоять свои права

- отметил Шабовта.

По его словам, на сегодня в Украине сложилась ситуация, когда акционеры банков фактически лишены правовых инструментов для защиты своего бизнеса. Он добавил, что в Украине нет определенного устава, закрепленного в частности в банковской сфере. "На сегодня есть немало банков, которые выживают со 100% иностранным капиталом. Но при всем том законодательство, система законов сделала так, что абсолютизировали искусственно власть Нацбанка", - пояснил Шабовта.

Он напомнил, что Национальный банк за последние годы неоднократно менял руководителей, но эти люди, по его словам, не были независимыми специалистами.

Чего ждать от учреждения, которое сменило кучу руководителей, и это были не специалисты из банковской сферы, а это были преданные системе и правящим кланам люди. То есть они заранее были зависимы от влияния власти, от ее желаний. И поэтому мы видели и банкопады, и вывод банков с рынка, уничтожение банков

- отметил эксперт.

В то же время, по мнению Шабовты, сейчас в Украине абсолютно не защищены капиталы юридических лиц, которые в тех или иных частных банках держали свои деньги. "Вклады юридических лиц, они просто умирают, они разворовываются, они растягиваются, и никто объяснить это не способен. Ну, это мы возвращаемся к тому, что в значительной степени сама государственная, скажем, институция, она носит имитационно-условный характер. Она не выполняет тех функций, которые должно было бы выполнять мощное государство", - рассказал Шабовта.

Добавим

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 30 июля 2025 года закрыла производство по спору банка "Конкорд" с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физлиц. Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение НБУ о выводе банка с рынка, однако Верховный Суд эти решения отменил, даже не рассмотрев дело по существу.

В своем постановлении коллегия прямо отметила, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требования бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом

- указала коллегия судей.

Поэтому Верховный Суд не дал оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признал, что они были незаконными или необоснованными. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка считает решение суда предвзятым, по ее словам, акционеров лишили их конституционных прав на защиту.

Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27.08.25, 18:01 • 222228 просмотров

Напомним

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла соучредительница банка Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Конкорд Банк
Елена Соседка
Национальный банк Украины
Украина