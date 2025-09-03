Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог

В Украине искусственно абсолютизирована власть Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и это позорная практика. Такая ситуация приводит к тому, что акционеры банков не имеют правовых инструментов для защиты своего бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Сергей Шабовта.

Практика, когда у НБУ и ФГВФЛ неограниченные возможности в действиях в отношении банков, действительно позорна. Как и позорно то, что в судах невозможно отстоять свои права - отметил Шабовта.

По его словам, на сегодня в Украине сложилась ситуация, когда акционеры банков фактически лишены правовых инструментов для защиты своего бизнеса. Он добавил, что в Украине нет определенного устава, закрепленного в частности в банковской сфере. "На сегодня есть немало банков, которые выживают со 100% иностранным капиталом. Но при всем том законодательство, система законов сделала так, что абсолютизировали искусственно власть Нацбанка", - пояснил Шабовта.

Он напомнил, что Национальный банк за последние годы неоднократно менял руководителей, но эти люди, по его словам, не были независимыми специалистами.

Чего ждать от учреждения, которое сменило кучу руководителей, и это были не специалисты из банковской сферы, а это были преданные системе и правящим кланам люди. То есть они заранее были зависимы от влияния власти, от ее желаний. И поэтому мы видели и банкопады, и вывод банков с рынка, уничтожение банков - отметил эксперт.

В то же время, по мнению Шабовты, сейчас в Украине абсолютно не защищены капиталы юридических лиц, которые в тех или иных частных банках держали свои деньги. "Вклады юридических лиц, они просто умирают, они разворовываются, они растягиваются, и никто объяснить это не способен. Ну, это мы возвращаемся к тому, что в значительной степени сама государственная, скажем, институция, она носит имитационно-условный характер. Она не выполняет тех функций, которые должно было бы выполнять мощное государство", - рассказал Шабовта.

Добавим

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 30 июля 2025 года закрыла производство по спору банка "Конкорд" с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физлиц. Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение НБУ о выводе банка с рынка, однако Верховный Суд эти решения отменил, даже не рассмотрев дело по существу.

В своем постановлении коллегия прямо отметила, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требования бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом - указала коллегия судей.

Поэтому Верховный Суд не дал оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признал, что они были незаконными или необоснованными. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка считает решение суда предвзятым, по ее словам, акционеров лишили их конституционных прав на защиту.

Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет

Напомним

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла соучредительница банка Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.