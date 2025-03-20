Акции Tesla упали после того, как министр торговли США призвал их покупать

Министр торговли США Лутник Кантор Фицджеральд выступил на телевидении, чтобы призвать американцев покупать акции автомобильной компании Илона Маска. После этого они упали примерно на 1,7% до $231,75, передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Представители кабинета министров США обычно не рекомендуют отдельные акции, а тем более те, которые связаны с ближайшим советником президента.

"Я думаю, если вы хотите чему-то научиться на этом шоу сегодня вечером, купите Tesla. Это невероятно, что акции этого парня такие дешевые. Они больше никогда не будут такими дешевыми. Я имею в виду, кто бы не инвестировал в Илона Маска? Вы, наверное, шутите", — сказал Лутник в эфире.

Эффект оказался неожиданным. Акции автомобильной компании упали примерно на 1,7% на преринковых торгах в четверг до $231,75.

Ради справедливости, акции за последние пять дней (до шоу) упали на 5%, за последний месяц - на 35% и на 42% за текущий год.

"Нам трудно придумать что-то подобное в истории автомобильной промышленности, в которой бренд так быстро терял ценность", - сказал аналитик JPMorgan Райан Бринкман в исследовательской записке на прошлой неделе.

Рекомендация Лутника поступила как раз в тот момент, когда один из самых оптимистичных аналитиков Tesla на Уолл-стрит забил тревогу о будущем компании.

А за несколько часов до комментариев Лутника Кантор Фицджеральд — инвестиционный банк, где он раньше был генеральным директором, которым теперь руководят его сыновья — повысил рейтинг акций Tesla.

"Назовем это так: Tesla переживает кризис, и есть один человек, который может это исправить... Маск", — написал Ден Айвз из Wedbush Securities в исследовательской записке в среду вечером.

"Как человек, который является главным сторонником и верит в историю долгосрочного роста Telsa… Я громко призываю Маска и Правление активизироваться, прекратить молчать и помочь решить этот кризис, который формируется в Tesla", - сказал Айвз.

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