Акции Tesla упали после того, как министр торговли США призвал их покупать

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16001 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29270 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65039 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214179 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122807 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392038 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310919 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213794 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244255 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255122 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23018 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45620 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132088 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15055 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14354 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132150 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214179 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392038 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254436 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3222 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14399 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45670 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72141 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57227 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Акции Tesla упали после того, как министр торговли США призвал их покупать

Киев • УНН

 • 27214 просмотра

Лутник Кантор Фитцджеральд рекомендовал покупать акции Tesla, несмотря на падение на 5% за пять дней. После заявления акции упали еще на 1,7%, до $231,75.

Акции Tesla упали после того, как министр торговли США призвал их покупать

Министр торговли США Лутник Кантор Фицджеральд выступил на телевидении, чтобы призвать американцев покупать акции автомобильной компании Илона Маска. После этого они упали примерно на 1,7% до $231,75, передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Представители кабинета министров США обычно не рекомендуют отдельные акции, а тем более те, которые связаны с ближайшим советником президента.

"Я думаю, если вы хотите чему-то научиться на этом шоу сегодня вечером, купите Tesla. Это невероятно, что акции этого парня такие дешевые. Они больше никогда не будут такими дешевыми. Я имею в виду, кто бы не инвестировал в Илона Маска? Вы, наверное, шутите", — сказал Лутник в эфире.

Эффект оказался неожиданным. Акции автомобильной компании упали примерно на 1,7% на преринковых торгах в четверг до $231,75.

Ради справедливости, акции за последние пять дней (до шоу) упали на 5%, за последний месяц - на 35% и на 42% за текущий год.

"Нам трудно придумать что-то подобное в истории автомобильной промышленности, в которой бренд так быстро терял ценность", - сказал аналитик JPMorgan Райан Бринкман в исследовательской записке на прошлой неделе.

Рекомендация Лутника поступила как раз в тот момент, когда один из самых оптимистичных аналитиков Tesla на Уолл-стрит забил тревогу о будущем компании.

А за несколько часов до комментариев Лутника Кантор Фицджеральд — инвестиционный банк, где он раньше был генеральным директором, которым теперь руководят его сыновья — повысил рейтинг акций Tesla.

"Назовем это так: Tesla переживает кризис, и есть один человек, который может это исправить... Маск", — написал Ден Айвз из Wedbush Securities в исследовательской записке в среду вечером.

"Как человек, который является главным сторонником и верит в историю долгосрочного роста Telsa… Я громко призываю Маска и Правление активизироваться, прекратить молчать и помочь решить этот кризис, который формируется в Tesla", - сказал Айвз.

Tesla останавливает завод в Германии из-за возможного провокационного поджога неподалеку05.03.24, 17:40 • 26165 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости Мира
JPMorgan Chase
Tesla Inc
Элон Маск
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91