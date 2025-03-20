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Акції Tesla впали після того, як міністр торгівлі США закликав їх купувати

Київ • УНН

 • 27256 перегляди

Лутнік Кантор Фіцджеральд рекомендував купувати акції Tesla, попри падіння на 5% за п'ять днів. Після заяви акції впали ще на 1,7%, до $231,75.

Акції Tesla впали після того, як міністр торгівлі США закликав їх купувати

Міністр торгівлі США Лутнік Кантор Фіцджеральд виступив на телебаченні, щоб закликати американців купувати акції автомобільної компанії Ілона Маска. Після цього вони впали приблизно на 1,7% до $231,75, передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Представники кабінету міністрів США зазвичай не рекомендують окремі акції, а тим більше ті, які пов’язані з найближчим радником президента.

"Я думаю, якщо ви хочете чогось навчитися на цьому шоу сьогодні ввечері, купіть Tesla. Це неймовірно, що акції цього хлопця такі дешеві. Вони більше ніколи не будуть такими дешевими. Я маю на увазі, хто б не інвестував в Ілона Маска? Ви, мабуть, жартуєте", — сказав Лутнік в ефірі.

Ефект виявився неочікуваним. Акції автомобільної компанії впали приблизно на 1,7% на преринкових торгах у четвер до $231,75.

Заради справедливості, акції за останні п'ять днів (до шоу) впали на 5%, за останній місяць - на 35% і на 42% за поточний рік.

"Нам важко придумати щось подібне в історії автомобільної промисловості, в якій бренд так швидко втрачав цінність", - сказав аналітик JPMorgan Раян Брінкман у дослідницькій записці минулого тижня.

Рекомендація Лутніка надійшла як раз у той момент, коли один із найбільш оптимістичних аналітиків Tesla на Уолл-стріт забив тривогу щодо майбутнього компанії.

А за кілька годин до коментарів Лутніка Кантор Фіцджеральд — інвестиційний банк, де він раніше був генеральним директором, яким тепер керують його сини — підвищив рейтинг акцій Tesla.

"Назвімо це так: Tesla переживає кризу, і є одна людина, яка може це виправити... Маск", — написав Ден Айвз з Wedbush Securities у дослідницькій записці в середу ввечері.

"Як людина, яка є головним прихильником і вірить в історію довгострокового зростання Telsa… Я голосно закликаю Маска та Правління активізуватися, припинити мовчати та допомогти вирішити цю кризу, яка формується в Tesla", - сказав Айвз.

Tesla зупиняє завод у Німеччині через можливий провокаційний підпал неподалік05.03.24, 17:40 • 26166 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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