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Tesla зупиняє завод у Німеччині через можливий провокаційний підпал неподалік

Київ • УНН

 • 26166 перегляди

Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Берліні через ймовірний підпал сусідньої високовольтної електроопори, що спричинило відключення електроенергії.

Tesla зупиняє завод у Німеччині через можливий провокаційний підпал неподалік

Tesla Inc. призупинила виробництво на своєму заводі неподалік Берліна через підпал високовольтної опори, за яке взяла відповідальність група активістів, розпочато розслідування, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Tesla Inc. призупинила виробництво на своєму заводі у невеликому містечку Грюнхайде, через підозру підпалу опори високої напруги неподалік, що спричинило збої в подачі електроенергії по всьому регіону.

Поліція Бранденбурга розпочала розслідування залучили гелікоптери, дрони та службових собак, щоб встановити, чи була пожежа в Гозен-Ной-Ціттау спровокована навмисно.

Представник Tesla в Німеччині заявив, що компанія наразі не може визначити, коли виробництво буде відновлено.

За наявними даними, поліція підозрює підпал

- йдеться у заяві поліції, в якій не названо підозрюваних.

Організація, Volcano Group, взяла на себе відповідальність за пожежу.

Ми сьогодні саботували Tesla

- заявили вони так не назвавши ні окремих авторів, ні учасників акції.

У Грюнхайді завод Tesla зазнав опозиції від місцевих жителів та екологічних груп, що триває вже деякий час.

Минулого тижня активісти звели табір у лісі, щоб протестувати проти можливого розширення заводу, яке призвело до конфлікту з місцевими жителями. Одна з груп, яка називає себе "Стоп Тесла", висловила солідарність з працівниками заводу та місцевими мешканцями, але відмовилася коментувати пожежу, яка виникла біля об'єкту.

Ми використовуємо наші тіла та будинки на деревах, щоб протистояти розширенню фабрики. При цьому ми не наражаємо на небезпеку людські життя

- заявила група у вівторок. 

Дітмар Войдке, прем'єр-міністр землі Бранденбург, заявив, що за умови підтвердження підпалу, цей злочин буде прирівнюватися до терористичного акту, яким буде замйтись федеральна прокуратура.

Нагадаємо

Місцеві жителі, які живуть поблизу території великого німецького заводу Tesla в Грюнхайде, проголосували проти планів розширення об’єкта в ході необов’язкового громадського опитування, проведеного місцевою владою. Але голосування не є обов’язковим, і місцева влада все одно може прийняти це рішення. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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