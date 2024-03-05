Tesla останавливает завод в Германии из-за возможного провокационного поджога неподалеку
Киев • УНН
Tesla приостановила производство на своем заводе в Берлине из-за вероятного поджога соседней высоковольтной электроопоры, что привело к отключению электроэнергии.
Tesla Inc. приостановила производство на своем заводе недалеко от Берлина из-за поджога высоковольтной опоры, за который взяла ответственность группа активистов, начато расследование, пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.
Детали
Tesla Inc. приостановила производство на своем заводе в небольшом городке Грюнхайде, из-за подозрения поджога опоры высокого напряжения неподалеку, что повлекло сбои в подаче электроэнергии по всему региону.
Полиция Бранденбурга начала расследование привлекли вертолеты, дроны и служебных собак, чтобы установить, был ли пожар в Гозен-Ной-Циттау спровоцирован намеренно.
Представитель Tesla в Германии заявил, что компания пока не может определить, когда производство будет возобновлено.
По имеющимся данным, полиция подозревает поджог
Организация, Volcano Group, взяла на себя ответственность за пожар.
Мы сегодня саботировали Tesla
В Грюнхайде завод Tesla подвергся оппозиции от местных жителей и экологических групп, которая продолжается уже некоторое время.
На прошлой неделе активисты возвели лагерь в лесу, чтобы протестовать против возможного расширения завода, которое привело к конфликту с местными жителями. Одна из групп, которая называет себя "Стоп Тесла", выразила солидарность с работниками завода и местными жителями, но отказалась комментировать пожар, который возник возле объекта.
Мы используем наши тела и дома на деревьях, чтобы противостоять расширению фабрики. При этом мы не подвергаем опасности человеческие жизни
Дитмар Войдке, премьер-министр земли Бранденбург, заявил, что при условии подтверждения поджога, это преступление будет приравниваться к террористическому акту, которым будет заняться федеральная прокуратура.
Напомним,
Местные жители, живущие вблизи территории крупного немецкого завода Tesla в Грюнхайде, проголосовали против планов расширения объекта в ходе необязательного общественного опроса, проведенного местными властями. Но голосование не является обязательным, и местные власти все равно могут принять это решение.
Tesla останавливает завод в Германии из-за возможного провокационного поджога неподалеку
Tesla приостановила производство на своем заводе в Берлине из-за вероятного поджога соседней высоковольтной электроопоры, что привело к отключению электроэнергии.
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