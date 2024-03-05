Tesla останавливает завод в Германии из-за возможного провокационного поджога неподалеку

Tesla Inc. приостановила производство на своем заводе недалеко от Берлина из-за поджога высоковольтной опоры, за который взяла ответственность группа активистов, начато расследование, пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

Tesla Inc. приостановила производство на своем заводе в небольшом городке Грюнхайде, из-за подозрения поджога опоры высокого напряжения неподалеку, что повлекло сбои в подаче электроэнергии по всему региону.

Полиция Бранденбурга начала расследование привлекли вертолеты, дроны и служебных собак, чтобы установить, был ли пожар в Гозен-Ной-Циттау спровоцирован намеренно.

Представитель Tesla в Германии заявил, что компания пока не может определить, когда производство будет возобновлено.

По имеющимся данным, полиция подозревает поджог - говорится в заявлении полиции, в котором не названы подозреваемые.

Организация, Volcano Group, взяла на себя ответственность за пожар.

Мы сегодня саботировали Tesla - заявили они так не назвав ни отдельных авторов, ни участников акции.

В Грюнхайде завод Tesla подвергся оппозиции от местных жителей и экологических групп, которая продолжается уже некоторое время.

На прошлой неделе активисты возвели лагерь в лесу, чтобы протестовать против возможного расширения завода, которое привело к конфликту с местными жителями. Одна из групп, которая называет себя "Стоп Тесла", выразила солидарность с работниками завода и местными жителями, но отказалась комментировать пожар, который возник возле объекта.

Мы используем наши тела и дома на деревьях, чтобы противостоять расширению фабрики. При этом мы не подвергаем опасности человеческие жизни - заявила группа во вторник.

Дитмар Войдке, премьер-министр земли Бранденбург, заявил, что при условии подтверждения поджога, это преступление будет приравниваться к террористическому акту, которым будет заняться федеральная прокуратура.

Напомним,

Местные жители, живущие вблизи территории крупного немецкого завода Tesla в Грюнхайде, проголосовали против планов расширения объекта в ходе необязательного общественного опроса, проведенного местными властями. Но голосование не является обязательным, и местные власти все равно могут принять это решение.