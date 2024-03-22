Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США

Акции Apple под давлением после того, как Министерство юстиции США и 15 американских штатов подали в суд на Apple, обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов. Сейчас акция Apple потеряла почти 4%, зафиксировав наибольшую потерю цены с августа 2023 года, передает УНН со ссылкой на Reuters, Finanzmarkt Welt и Finance Yahoo.

Детали

Цена акций Apple падает в связи с тем, что Министерство юстиции и 15 американских штатов подали в суд на Apple, обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов, что стало первым крупным антимонопольным иском против производителя iPhone.

Акции Apple за это время потеряли почти 4%, зафиксировав самое большое падение с августа 2023 года - говорится в сообщении Finanzmarkt Welt.

С рыночной оценки компании Apple было потеряно до 100 миллиардов долларов. За прошедшие сутки падение акций было зафиксировано на уровне 3,8%, - это достаточно для того, чтобы снять 100 миллиардов долларов с рыночной капитализации технологического гиганта, пишет Finance Yahoo.

Дополнение

Калифорнийская компания также находится под пристальным вниманием регуляторных органов в Европе, и ранее в этом месяце на нее был наложен штраф в размере 1,84 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) за препятствование конкуренции в сфере потоковой передачи музыки из-за ограничений в своем магазине App Store, отмечает Reuters.

Apple оспаривает штраф, но сталкивается с более тщательной проверкой в соответствии с Законом о цифровых рынках блока - новых правил для крупных технологий, которые вступили в силу в начале этого месяца.

Среди других судебных исков против компании Apple - коллективный иск, поданный 1 марта в федеральный суд Сан-Хосе, Калифорния, который обвиняет компанию в монополизации рынка облачных хранилищ данных в своих мобильных устройствах.

Напомним,

Министерство юстиции США (DOJ) на этой неделе подаст иск против компании Apple, которая производит iPhone, за якобы нарушение антимонопольного законодательства. Apple обвиняют в создании препятствий конкурентам получить доступ к аппаратным и программным функциям iPhone.