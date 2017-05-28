Активисты в Одессе блокируют выступление певицы С.ЛОБОДА

Более сотни активистов выступили против проведения концерта украинськой певицы в одном из ночных клубов на побережье Черного моря.

“В то время, когда агрессор убивает украинцив на востоке страны, С.Лобода дает концерты в Росии, тем самым демонстрирует свою лояльность к агрессору. Такие артисты не достойны выступать в Украини”, — отметили участники акции протеста.

По словам митингующих, если дирекция ночного клуба не откажется отменять концерт, они готовы перейти к радикальным действиям. В ночной клуб уже подтянулись усиленные экипажи полиции.

Зафиксированны первые случаи провокаций, активисты бросают петарды.

Напомним, 27 мая российском группы “Иванушки International” запретили въезд в Украину на три года .