Активісти в Одесі блокують виступ співачки С.Лободи
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 травня. УНН. В Одесі активісти блокують виступ співачки С.Лободи в одному із нічних клубів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Більше сотні активістів виступили проти проведення концерту української співачки у одному із нічних клубів на узбережжі Чорного моря.
"У той час, коли агресор вбиває українців на сході країни, С.Лобода продить концерти в Росії, тим самим демонструє свою лояльність до агресора. Такі артисти не гідні виступати в Україні“,- зазначили учасники акції протесту.
За словами мітингувалтників, якщо дирекція нічного клубу не відмовиться скасовувати концерт, вони готові перейти до радикальних дій. До нічного клубу вже підтягнулися посилені екіпажі поліції.
Наразі, вже зафіксовані перші випадки провокацій, активісти кидають петарди.
Нагадаємо, 27 травня російському гурту “Іванушки International” заборонили в’їзд в Україну на три роки.