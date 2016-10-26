Активисты возле КГГА требовали создать в Киеве зоополицию

Несколько десятков зоозащитников собрались у здания КГГА.

В руках люди держали плакаты с надписями "Защитим братьев наших меньших", "Мы в ответе за тех, кого приручили", "Догхантеров за решетку".

"Мы требуем от столичных чиновников создать зоополицию, которая защищала бы животных от живодеров и недобросовестных хозяев. Такая петиция зарегистрирована на сайте КГГА и набрала больше 10 000 подписей", - отметил один из активистов.

Кроме этого, зоозащитники скандировали "Зоополиции быть!".

Как сообщал УНН, 4 октября зоозащитники пикетировали Генеральную прокуратуру.