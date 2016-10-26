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15 марта, 19:03 • 115532 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167526 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138549 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130954 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113143 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105678 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101580 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Активисты возле КГГА требовали создать в Киеве зоополицию

Активисты возле КГГА требовали создать в Киеве зоополицию

Киев • УНН

 • 10710 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве под стенами Киевской городской государственной администрации прошла акция столичных зоозащитников "Киеву нужна зоополиция!", передает корреспондент УНН.

Несколько десятков зоозащитников собрались у здания КГГА.

В руках люди держали плакаты с надписями "Защитим братьев наших меньших", "Мы в ответе за тех, кого приручили", "Догхантеров за решетку".

"Мы требуем от столичных чиновников создать зоополицию, которая защищала бы животных от живодеров и недобросовестных хозяев. Такая петиция зарегистрирована на сайте КГГА и набрала больше 10 000 подписей", - отметил один из активистов.

Кроме этого, зоозащитники скандировали "Зоополиции быть!".

Как сообщал УНН, 4 октября зоозащитники пикетировали Генеральную прокуратуру.

Украинские Национальные Новости

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