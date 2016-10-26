Активісти біля КМДА вимагали створити у Києві зоополіцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві під стінами Київської міської державної адміністрації пройшла акція столичних зоозахисників "Києву потрібна зоополіція!", передає кореспондент УНН.
Кілька десятків зоозахисників зібралися біля будівлі КМДА.
У руках люди тримали плакати із написами "Захистимо братів наших менших", "Ми відповідаємо за тих, кого приручили", "Догхантерів за грати".
"Ми вимагаємо у столичних чиновників створити зоополіцію, що захищала б тварин від живодерів і недобросовісних господарів. Така петиція зареєстрована на сайті КМДА і набрала більше 10 тисяч підписів", - зазначив один із активістів.
Окрім цього, зоозахисники скандували "Зоополіції бути!".
Як повідомляв УНН, 4 жовтня зоозахисники пікетували Генеральну прокуратуру.