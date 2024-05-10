Активы Укрэнерго выросли в стоимости почти на 45 млрд грн - глава

По результатам международной аудиторской Deloitte, активы НЭК "Укрэнерго" выросли в стоимости почти на 45 миллиардов гривен, что позволит в будущем привлекать финансирование для энергетической отрасли Украины. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Наши активы очень выросли в стоимости. В этом году компания Deloitte сделала независимую оценку стоимости наших активов. По сути, почти на 45 миллиардов гривен эти активы выросли в нашей отчетности. И это утверждено независимым оценщиком - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что один из активов государства, который называется "Укрэнерго", подорожал на 45 миллиардов, несмотря на все обстрелы, и это позволит в будущем привлекать финансирование для энергетической отрасли Украины.

Напомним

Масштабы атак на электрогенерацию в 2024 году превысили предыдущие годы, особенно с использованием дронов-камикадзе. Зависимость от импорта электроэнергии и аварийной помощи от Укрэнерго стала критической, указывали в Укрэнерго.