Активи Укренерго зросли у вартості майже на 45 млрд грн - очільник
Київ • УНН
За результатами аудиту Deloitte, активи Укренерго збільшилися майже на 45 млрд грн, що дозволить компанії залучати фінансування для енергетичного сектору України в майбутньому.
За результатами міжнародної аудиторської Deloitte, активи НЕК "Укренерго" зросли у вартості майже на 45 мільярдів гривень, що дасть змогу в майбутньому залучати фінансування для енергетичної галузі України. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Наші активи дуже зросли у вартості. У цьому році компанія Deloitte зробила незалежну оцінку вартості наших активів. По суті, майже на 45 мільярдів гривень ці активи виросли в нашій звітності. І це затверджено незалежним оцінником
Він зауважив, що один із активів держави, який називається "Укренерго", подорожчав на 45 мільярдів, попри всі обстріли, і це дасть змогу в майбутньому залучати фінансування для енергетичної галузі України.
Нагадаємо
Масштаби атак на електрогенерацію в 2024 році перевищили попередні роки, особливо з використанням дронів-камікадзе. Залежність від імпорту електроенергії та аварійної допомоги від Укренерго стала критичною, вказували в Укренерго.