Хранитель

Активы и нефть: в Великобритании объяснили, почему сейчас время для экономического давления на РФ

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что для достижения прочного мира в Украине необходимо завладеть деньгами России. Она подчеркнула необходимость новых экономических мер, включая использование замороженных российских активов для поддержки и восстановления Украины.

Активы и нефть: в Великобритании объяснили, почему сейчас время для экономического давления на РФ

Чтобы достичь справедливого и прочного мира в Украине, нужно завладеть деньгами россии. Спустя три с половиной года после неспровоцированного вторжения путина в суверенное государство он потерпел неудачу в своих военных целях, но он отказывается стремиться к миру. Об этом в колонке для The Sunday Times пишет министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Британия продвигает аргументы в пользу экономических действий против россии вместе с союзниками, введя санкции против двух крупнейших российских нефтегазовых компаний, после чего быстро последовали аналогичные серьезные санкции со стороны США и новые санкции ЕС, а также важная встреча Коалиции желающих.

Сейчас самое время для нового экономического давления, чтобы лишить кремль военных доходов и подтолкнуть путина к переговорам

- убеждена дипломатка.

По ее мнению, "коллективные усилия будут иметь наибольшее значение": так, западные санкции уже лишили россию по меньшей мере 450 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно двум годам финансирования войны путина.

Но я четко понимаю, что нам нужно пойти гораздо дальше в усилении экономических тисков. Это означает новые меры, направленные на вытеснение российской нефти и газа с международных рынков, но это также означает использование российских активов

- подчеркнула Купер.

Президент Еврокомиссии и премьер Британии поддержали санкции США против российских нефтяных компаний

Она подчеркнула, что сейчас настало время для международных действий, чтобы использовать замороженные суверенные активы россии для поддержки Украины: с помощью таких мер, как репарационный заем, нужно обеспечить, чтобы средства могли быть использованы "для поддержки сопротивления и восстановления Украины прямо сейчас", ведь именно россия должна платить за ущерб, который она наносит Украине.

"Безопасность Украины – это безопасность Европы. Именно поэтому Великобритания продолжает твердо стоять на стороне Украины сейчас и в течение следующих десятилетий. Не только для того, чтобы помочь храбрым людям защитить себя. Но чтобы четко дать понять, что агрессия не окупится; что силе будет оказано сопротивление; и чтобы защищать принципы, которые важны для всего мира", - резюмировала британский министр.

Напомним

Великобритания добавляет 48,7 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, доводя общий вклад до 150,6 млн евро. Эти средства укрепят энергетическую устойчивость Украины, включая ремонт сетей и защиту активов.

Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер

Вадим Хлюдзинский

