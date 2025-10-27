Активи та нафта: у Великій Британії пояснили, чому зараз час для економічного тиску на рф

Щоб досягти справедливого та тривалого миру в Україні, потрібно заволодіти грошима росії. Через три з половиною роки після неспровокованого вторгнення путіна в суверенну державу він зазнав невдачі у своїх воєнних цілях, але він відмовляється прагнути миру. Про це у колонці для The Sunday Times пише міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, Британія просуває аргументи на користь економічних дій проти росії разом з союзниками, запровадивши санкції проти двох найбільших російських нафтогазових компаній, після чого швидко послідували аналогічні серйозні санкції з боку США та нові санкції ЄС, а також важлива зустріч Коаліції охочих.

Зараз саме час для нового економічного тиску, щоб позбавити кремль військових доходів і підштовхнути путіна до переговорів - переконана дипломатка.

На її думку, "колективні зусилля матимуть найбільше значення": так, західні санкції вже позбавили росію щонайменше 450 мільярдів доларів, що еквівалентно приблизно двом рокам фінансування війни путіна.

Але я чітко розумію, що нам потрібно піти набагато далі в посиленні економічних лещат. Це означає нові заходи, спрямовані на витіснення російської нафти та газу з міжнародних ринків, але це також означає використання російських активів - підкреслила Купер.

Вона наголосила, що зараз настав час для міжнародних дій, щоб використати заморожені суверенні активи росії для підтримки України: за допомогою таких заходів, як репараційна позика потрібно забезпечити, щоб кошти могли бути використані "для підтримки опору та відбудови України прямо зараз", адже саме росія повинна платити за шкоду, яку вона завдає Україні.

"Безпека України – це безпека Європи. Саме тому Велика Британія продовжує твердо стояти на боці України зараз і протягом наступних десятиліть. Не лише для того, щоб допомогти хоробрим людям захистити себе. Але щоб чітко дати зрозуміти, що агресія не окупиться; що силі буде чинитися опір; і щоб захищати принципи, які важливі для всього світу", - резюмувала британська міністерка.

Нагадаємо

Велика Британія додає 48,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, доводячи загальний внесок до 150,6 млн євро. Ці кошти зміцнять енергетичну стійкість України, включаючи ремонт мереж та захист активів.

