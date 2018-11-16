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Аксенов заявил, что в Херсоне подделывают крымские документы на недвижимость

Аксенов заявил, что в Херсоне подделывают крымские документы на недвижимость

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в Херсоне изготавливают документы на крымскую недвижимость, датируемые периодом до 2014 года, об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Крым.Реалии”, которое цитирует его сообщение в Facebook.

Об этом он написал, указав, что “власть Крыма” намерена принять меры в связи с этой информацией.

“Перед нами стоит важная задача: отрегулировать процесс таким образом, чтобы всплывающие из ниоткуда решения, датируемые украинским периодом, были рассмотрены максимально объективно и чтобы по ним принимались адекватные решения. Все наши действия направлены только на ограничение самых вопиющих случаев. Порядочные застройщики, у которых все градостроительные нормы соблюдены, никак не пострадают и будут продолжать свою работу. Готовы индивидуально рассматривать каждый вопрос, поскольку ни для кого не секрет, что в Херсоне до сих пор штампуют различные документы, будь то нотариальные акты, договоры купли-продажи, доверенности до 2014 года, которые в Крыму пытаются выдать за настоящие”, — отметил Аксенов.

Он также добавил, что сейчас разрабатывается комплекс мероприятий, который сделает сферу строительства “прозрачной и понятной как для жителей, так и для застройщиков”.

Напоминаем, Климкин во время выступления в Вашингтоне призвал к ужесточению санкций против РФ.

Украинские Национальные Новости

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