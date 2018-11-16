Аксьонов заявив, що в Херсоні підробляють кримські документи на нерухомість
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що в Херсоні виготовляють документи на кримську нерухомість, що датуються періодом до 2014 року, про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Крим.Реалії”, яке цитує його допис у Facebook.
Про це він написав, вказавши, що “влада Криму” має намір вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.
“Перед нами стоїть важливе завдання: відрегулювати процес таким чином, щоб рішення, що з’являються нізвідки і датуються українським періодом, були розглянуті максимально об’єктивно і щоб щодо них вживалися адекватні рішення. Готові індивідуально розглядати кожне питання, оскільки ні для кого не секрет, що в Херсоні досі штампують різні документи, чи то нотаріальні акти, договори купівлі-продажу, доручення до 2014 року, які в Криму намагаються видати за справжні”, — зазначив Аксенов.
Він також додав, що зараз розробляється комплекс заходів, що зробить сферу будівництва “прозорішою і зрозумілішою як для жителів, так і для забудовників”.
Нагадуємо, Клімкін під час виступу у Вашингтоні закликав до посилення санкцій проти РФ.