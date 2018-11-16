Аксьонов заявив, що в Херсоні підробляють кримські документи на нерухомість

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що в Херсоні виготовляють документи на кримську нерухомість, що датуються періодом до 2014 року, про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Крим.Реалії”, яке цитує його допис у Facebook.