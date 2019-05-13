Аксенов заявил, что украинцы посещают аннексирован Крым "чаще других иностранных туристов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Наибольшая доля, как считают в РФ — “иностранных туристов”, которые приезжают в оккупированный Крым приходится на граждан Украины. Об этом заявил “глава” Крыма Сергей Аксенов в интервью газете “Известия”, сообщает УНН.
“Среди иностранцев, которые приезжают в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины: около одного миллиона”, — сообщил он изданию.
Аксенов отметил, что в 2018 году захваченный РФ полуостров посетили делегации и туристические группы из 144 стран мира, что стало рекордом постсоветского периода. По его словам, кроме украинцев, Крым часто посещают туристы из Беларуси (около 10% иностранных туристов). Также приезжают гости из большинства стран Евросоюза, из США, Китая, ЮАР, Израиля, Сирии, Иордании, Индии и других стран.
Во время “майских праздников” число приезжающих на полуостров через пункты пропуска на административной границе материковой Украины и временно оккупированного полуострова — якобы “выросло примерно втрое”, сообщил 6 мая так называемый “председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма” Алексей Черняк. Рост пассажиропотока и числа автомобилей, пересекающих границу, отмечали и в пресс-службе “пограничного управления ФСБ России по Республике Крым”.
Как стало известно ранее, оккупанты в Крыму утверждают, что “сохраняется угроза повторения провокации в море со стороны Украины”.