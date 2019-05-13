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Аксьонов заявив, що українці відвідують анексований Крим "частіше за інших іноземних туристів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Найбільша частка, як вважають в РФ — “іноземних туристів”, які приїжджають до окупованого Крим, доводиться на громадян України. Про це заявив “глава” Криму Сергій Аксьонов в інтерв’ю газеті “Известия”, повідомляє УНН.

“Серед іноземців, які приїжджають до Криму, найбільша частка припадає на громадян України: близько одного мільйона”, — повідомив він виданню.

Аксьонов зазначив, що в 2018 році захоплений РФ півострів відвідали делегації та туристичні групи з 144 країн світу, що стало рекордом пострадянського періоду. За його словами, крім українців, Крим часто відвідують туристи з Білорусі (близько 10% іноземних туристів). Також приїжджають гості з більшості країн Євросоюзу, з США, Китаю, ПАР, Ізраїлю, Сирії, Йорданії, Індії та інших держав.

Під час “травневих свят” число людей, що приїжджають на півострів через пункти пропуску на адміністративному кордоні материкової України і тимчасово окупованого півострова — нібито “зросло приблизно втричі”, повідомив 6 травня так званий “голова комітету з санаторно-курортного комплексу і туризму Держради Криму” Олексій Черняк. Зростання пасажиропотоку і числа автомобілів, які перетинають кордон, відзначали і в прес-службі “прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим”.

Як стало відомо раніше, окупанти в Криму стверджують, що “зберігається загроза повторення провокації в морі з боку України”.

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