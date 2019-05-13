Окупанти в Криму стверджують, що "зберігається загроза повторення провокації в морі з боку України"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Нібито “загроза провокації з боку України”, яку Росія порівнює з атакою на українські військові кораблі в листопаді 2018 року в Керченській протоці, “як і раніше зберігається”. Таку думку висловив так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов в інтерв’ю газеті “Известия”, пише УНН.
“Зберігається (загроза повторення даного сценарію), тому що це частина довгострокової стратегії НАТО з нагнітання напруженості в цьому регіоні. Думаю, що від особи президента України це питання не залежить, його думки ніхто не питає”, — сказав він.
Як стало відомо раніше, підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що в Херсоні виготовляють документи на кримську нерухомість, що датуються періодом до 2014 року. Про це він написав, вказавши, що “влада Криму” має намір вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.