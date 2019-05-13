Оккупанты в Крыму утверждают, что "сохраняется угроза повторения провокации в море со стороны Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Якобы “угроза провокации со стороны Украины”, которую Россия сравнивает с атакой на украинские военные корабли в ноябре 2018 года в Керченском проливе, “по-прежнему сохраняется”. Такое мнение высказал так называемый “глава” Крыма Сергей Аксенов в интервью газете “Известия”, пишет УНН.
“Сохраняется (угроза повторения данного сценария), потому что это часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе. Думаю, что от личности президента Украины этот вопрос не зависит, его мнения никто не спрашивает”, — сказал он.
Как стало известно ранее, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в Херсоне изготавливают документы на крымскую недвижимость, датируемые периодом до 2014 года. Об этом он написал, указав, что “власть Крыма” намерена принять меры в связи с этой информацией.