аксенов заявил о сбитии 6 беспилотников в Крыму ночью

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"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым было заглушено и посажено средствами РЭБ, а также сбито силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты вывезли секретную военную документацию из Крыма в рф.

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