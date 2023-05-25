аксенов заявил о сбитии 6 беспилотников в Крыму ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым сергей аксенов заявил о сбитии силами ПВО 6 БПЛА в разных районах Крыма ночью. Об этом говорится на его странице в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым было заглушено и посажено средствами РЭБ, а также сбито силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним
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