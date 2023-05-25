Окупанти вивезли таємну військову документацію з Криму до рф - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Росіяни евакуювали секретну документацію з тимчасово окупованого півострова, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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У ЦНС зазначають, що на початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію рф. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління зс росії.
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