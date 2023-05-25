Оккупанты вывезли тайную военную документацию из Крыма в рф - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Россияне эвакуировали секретную документацию с временно оккупированного полуострова, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
В ЦНС отмечают, что в начале мая россияне вывезли военную документацию с временно оккупированного Крыма на территорию рф. Также они вывезли шифровальное оборудование из органов военного управления вс россии.
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