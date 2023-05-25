У Криму пролунав вибух: повідомляють про нібито роботу ПВО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У тимчасово окупованому Джанкої, Крим, було чутно вибух. Попередньо повідомляють про "роботу" ПВО, пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.
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"Джанкойці, без паніки! Усі інформація буде зранку. Попередньо, спрацювала система ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Учора ввечеріп отужний вибух пролунав у Маріуполі. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, звк вибуху чули в усіх районах міста.