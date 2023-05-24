У Маріуполі пролунав потужний вибух - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Потужний вибух пролунав у Маріуполі. як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, звк вибуху чули в усіх районах міста, передає УНН.
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"Гучний вибух в місті. Чули у всіх районах. Деталі з’ясовуємо", - написав Петро Андрющенко у Telegram.
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Раніше Андрющенко повідомив, що у тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі фіксується чергове стягування живої сили ворога з полігонів. Глобальний рух в бік Бердянська та Пологів значно сповільнився. Ворог перебуває в режимі очікування.