В Мариуполе прогремел мощный взрыв - соцсети

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"Громкий взрыв в городе. Слышали во всех районах. Детали выясняем", - написал Петр Андрющенко в Telegram.

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Ранее Андрющенко сообщил, что во временно занятом оккупантами Мариуполе фиксируется очередное стягивание живой силы врага с полигонов. Глобальное движение в сторону Бердянска и Пологов значительно замедлилось. Враг находится в режиме ожидания.