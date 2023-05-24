В Мариуполе прогремел мощный взрыв - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Мощный взрыв прогремел в Мариуполе. как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, звук взрыва слышали во всех районах города, передает УНН.
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"Громкий взрыв в городе. Слышали во всех районах. Детали выясняем", - написал Петр Андрющенко в Telegram.
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Ранее Андрющенко сообщил, что во временно занятом оккупантами Мариуполе фиксируется очередное стягивание живой силы врага с полигонов. Глобальное движение в сторону Бердянска и Пологов значительно замедлилось. Враг находится в режиме ожидания.