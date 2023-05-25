В Крыму прогремел взрыв: сообщают о якобы работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Во временно оккупированном Джанкое, Крым, был слышен взрыв. Предварительно сообщают о "работе" ПВО, пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.
Цитата
"Джанкойцы, без паники! Вся информация будет утром. Предварительно, сработала система ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним
Вчера вечером мощный взрыв прогремел в Мариуполе. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, звуки взрыва слышали во всех районах города.