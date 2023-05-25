В Крыму прогремел взрыв: сообщают о якобы работе ПВО

Цитата

"Джанкойцы, без паники! Вся информация будет утром. Предварительно, сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним

Вчера вечером мощный взрыв прогремел в Мариуполе. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, звуки взрыва слышали во всех районах города.