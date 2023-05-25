аксьонов заявив про збиття 6 безпілотників у Криму вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов заявив про збиття силами ППО 6 БПЛА в різних районах Криму вночі. Про це йдеться на його сторінці у Telegram, пише УНН.
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"За минулу ніч у різних районах Республіки Крим було заглушено і посаджено засобами РЕБ, а також збито силами ППО 6 БПЛА. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
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