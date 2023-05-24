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В Криму "націоналізували" активи українських олігархів і політиків разом з квартирою Зеленської

В Криму "націоналізували" активи українських олігархів і політиків разом з квартирою Зеленської

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Кримська "влада" заявила про "націоналізацію" активів українських олігархів і політиків. Під привласнення майна потрапила зокрема, квартира дружини Президента України Олени Зеленської в кримському селищі Лівадія. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Так званий кримський "парламент" заявив, що "націоналізував" понад 130 об'єктів, що належать українським власникам.

За інформацією росЗМІ, серед привласнених об'єктів є і квартира першої леді України Олени Зеленської в селищі Лівадія.

Також, зокрема, окупаційна кримська влада "націоналізувала" кінотеатр, заводи, великі торгові центри та магазини, які належили українським бізнесменам та політикам.

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