В Крыму "национализировали" активы украинских олигархов и политиков вместе с квартирой Зеленской
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Крымские "власти" заявили о "национализации" активов украинских олигархов и политиков. Под присвоение имущества попала в частности, квартира жены Президента Украины Елены Зеленской в крымском поселке Ливадия. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Так называемый крымский "парламент" заявил, что "национализировал" более 130 объектов, принадлежащих украинским владельцам.
По информации росСМИ, среди присвоенных объектов есть и квартира первой леди Украины Елены Зеленской в поселке Ливадия.
Также, в частности, оккупационные крымские власти "национализировали" кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины, принадлежавшие украинским бизнесменам и политикам.
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