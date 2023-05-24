В Крыму "национализировали" активы украинских олигархов и политиков вместе с квартирой Зеленской

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Так называемый крымский "парламент" заявил, что "национализировал" более 130 объектов, принадлежащих украинским владельцам.

По информации росСМИ, среди присвоенных объектов есть и квартира первой леди Украины Елены Зеленской в поселке Ливадия.

Также, в частности, оккупационные крымские власти "национализировали" кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины, принадлежавшие украинским бизнесменам и политикам.

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