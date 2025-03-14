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AirPods смогут переводить разговоры в реальном времени благодаря обновлению iOS 19

Киев • УНН

 • 19292 просмотра

Apple планирует добавить в AirPods функцию перевода разговоров в реальном времени с выходом iOS 19. Это позволит пользователям общаться с людьми, говорящими на других языках, непосредственно через наушники.

AirPods смогут переводить разговоры в реальном времени благодаря обновлению iOS 19

Apple готовится к запуску новой функции для своих AirPods, которая позволит пользователям переводить разговоры в реальном времени на другой язык. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Эта инновация, которую ожидают как часть обновления для AirPods, станет доступной после релиза новой версии iOS 19.

По словам источников, функция обеспечит бесшовную интеграцию для пользователей, которые стремятся общаться с людьми на разных языках через свои наушники.

Это обновление станет важным шагом для Apple в улучшении функциональности AirPods, которые могут конкурировать с аналогичными устройствами от других технологических гигантов, таких как Google, чья модель Pixel Buds уже давно предлагает подобную возможность.

Согласно предварительным сообщениям, в этом году Apple также анонсирует значительные изменения в программном обеспечении, включая новый дизайн операционных систем для своих iPhone, iPad и Mac. Однако компания пока что не прокомментировала эти планы официально.

iPhone 16e: бюджетный смартфон от Apple с новыми опциями11.03.25, 17:18 • 20223 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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