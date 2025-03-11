iPhone 16e: бюджетный смартфон от Apple с новыми опциями
Киев • УНН
Apple представила новый iPhone 16e с чипом A18, 48 Мп камерой и функциями искусственного интеллекта. Модель получила увеличенную автономность и стала потенциальной заменой линейки iPhone SE.
19 февраля 2025 года компания Apple представила свой очередной продукт — новый iPhone 16e. Он сразу привлек внимание, как и вся продукция бренда, передает УНН.
Поклонники новинок и сторонники компании хотели бы получить от новой модели высокие характеристики, которые сочетались бы с доступной ценой, — что-то вроде замены бюджетного iPhone SE, который уже довольно устарел и не очень актуален.
Оправдала ли модель ожидания фанатов Apple? Разберемся в этой статье.
На что нужно обратить внимание в iPhone 16e.
Модель представляет собой комбинированный вариант предшественников, который имеет довольно хорошую комплектацию и оптимальную стоимость. Рассмотрим ее сильные и слабые стороны:
- Экран и общий вид. Дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей хорошо передает яркость и глубину цветов. Дизайн похож на iPhone 14 благодаря стеклянной задней панели и алюминиевому корпусу. Отличия, которые визуально заметны в первую очередь, — одна задняя камера и кнопка Action Button вместо слайдера, регулирующего звук. В новой модели производитель добавил функцию распознавания объектов с помощью искусственного интеллекта. Для этого нужно навести камеру на нужный объект, и ИИ выдаст вам информацию о нем.
- Скорость и память. В iPhone 16e установлен чип A18 на базе 4-ядерного GPU и 16-ядерного нейронного блока. Это позволяет повысить производительность на 80% по сравнению с Айфоном 11. Скорость обработки запросов ИИ увеличилась в 6 раз. Компания Apple полностью отказалась от малых объемов памяти на 64 Гб, поэтому в новом телефоне минимальный объем — 128 Гб, также есть модели на 256 и 512 Гб.
- Камера. В отличие от Айфона 16, который имеет две камеры, в новой модели она одна. Несмотря на это, производитель обещает не худшее качество съемки благодаря 48-мегапиксельному сенсору Fusion. Настройки разрешения можно изменить с 24 на 48 Мп для получения более четкого фото. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп, что позволяет записывать видео в качестве 4K и с частотой 60 кадров в секунду.
- Батарея. Чип A18 и модем C1 позволяют аккумулятору работать на 12 часов дольше, чем в сериях SE, и на 4 часа больше, чем в iPhone 16, что дает ему дополнительные преимущества. А вот зарядное устройство менее мощное (20 Вт против 25). Беспроводная зарядка имеет стандарт Qi первого поколения с мощностью 7,5 Вт, чего вполне достаточно для этой модели.
В целом возможности нового Айфона 16e довольно интересные и неплохие.
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Вывод
Если вы ищете телефон с качественной камерой и оптимальными функциями, то новый Айфон 16e может быть вполне хорошим вариантом. Его преимуществами над iPhone 14 и Айфон 15 являются современный процессор A18 и улучшенные инструменты ИИ, которые предоставляют широкие возможности для генерации текстов, изображений, монтажа видео. Модель вполне заслуживает внимания и имеет довольно привлекательную цену.
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