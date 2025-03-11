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iPhone 16e: бюджетний смартфон від Apple з новими опціями

Київ • УНН

 • 20489 перегляди

Apple презентувала новий iPhone 16e з чипом A18, 48 Мп камерою та функціями штучного інтелекту. Модель отримала збільшену автономність та стала потенційною заміною лінійки iPhone SE.

iPhone 16e: бюджетний смартфон від Apple з новими опціями

19 лютого 2025 р. компанія Apple презентувала свій черговий продукт — новий iPhone 16e. Він одразу привернув увагу, втім, як і вся продукція бренду, передає УНН.

Поціновувачі новинок і прихильники компанії хотіли б отримати від нової моделі високі характеристики, які поєднаються з доступною ціною, — щось типу заміни бюджетного iPhone SE, що є вже досить застарілою і не дуже актуальною. 

Чи виправдала модель сподівання фанатів Apple? Розберемось у цій статті.

На що потрібно звернути увагу в iPhone 16e.

Модель являє собою комбінований варіант попередників, що має досить хорошу комплектацію й оптимальну вартість. Розглянемо її сильні та слабкі сторони:

  1. Екран і загальний вигляд. Дисплей, що має розширення 2532×1170 пікселів, добре передає яскравість та глибину кольорів. Дизайн подібний до iPhone 14 через скляну задню панель та алюмінієвий корпус. Відмінності, що візуально помітні в першу чергу, — одна задня камера та кнопка Action Button замість слайдера, що регулює звук. У новій моделі виробник додав функцію розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту. Для цього треба навести камеру на потрібний об'єкт, і ШІ видасть вам інформацію про нього. 
    1. Швидкість і пам’ять. У iPhone16e встановлений чип A18 на базі 4-ядерного GPU і 16-ядерного нейтронного блоку. Це дозволяє підвищити продуктивність на 80% у порівнянні з Айфоном 11. Швидкість обробки запитів ШІ збільшилась у 6 разів. Компанія Apple повністю відмовилася від малих обсягів пам'яті на 64 Гб, тому в новому телефоні найменший її обсяг 128 Гб, також є моделі на 256 та 512 Гб. 
      1. Камера. На відміну від Айфона 16, що має дві камери, на новій моделі вона одна. Попри це, виробник обіцяє не гіршу якість знімання завдяки 48-мегапіксельному сенсору Fusion. Налаштування розширення можна змінити з 24 на 48 Мп для отримання чіткішого фото. Фронтальна камера має розширення 12 Мп, що дозволяє записувати відео з якістю 4K і частотою 60 кадрів на секунду.
        1. Батарея. Чип A18 і модем C1 дозволяють акумулятору працювати на 12 годин довше, ніж у серіях SE та на 4 години більше ніж в iPhone 16, що надає йому додаткові переваги. А от зарядний пристрій менш потужний (20 Вт проти 25). Безпровідна зарядка має стандарт Qi першого покоління з потужністю 7,5 Вт, чого цілком вистачає для цієї моделі.

          Загалом можливості нового Айфона 16e досить цікаві й непогані. 

          У магазині STOREinUa представлені всі варіанти серії. Ціна на новий гаджет насамперед залежить від обсягу пам'яті. iPhone 16e можна повноцінно розглядати як автономну модель телефона з оптимальним набором функцій.

          Висновок

          Якщо ви шукаєте телефон Із якісною камерою та оптимальними функціями, то новий Айфон 16e може бути цілком хорошим варіантом. Його перевагами над iPhone 14 та Айфон 15 є сучасний процесор A18 і покращені інструменти ШІ, які надають широкі можливості для генерації текстів, зображень, монтажу відео. Модель цілком заслуговує на увагу й має досить привабливу ціну.

          Ознайомитись з цінами й лінійками iPhone можна в магазині STOREinUa.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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