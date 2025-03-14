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AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі завдяки оновленню iOS 19

Київ • УНН

 • 19297 перегляди

Apple планує додати в AirPods функцію перекладу розмов у реальному часі з виходом iOS 19. Це дозволить користувачам спілкуватися з людьми, які говорять іншими мовами, безпосередньо через навушники.

AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі завдяки оновленню iOS 19

Apple готується до запуску нової функції для своїх AirPods, яка дозволить користувачам перекладати розмови в реальному часі на іншу мову. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ця інновація, яку очікують як частину оновлення для AirPods, стане доступною після релізу нової версії iOS 19.

За словами джерел, функція забезпечить безшовну інтеграцію для користувачів, які прагнуть спілкуватися з людьми різними мовами через свої навушники.

Це оновлення стане важливим кроком для Apple в покращенні функціональності AirPods, що можуть конкурувати з аналогічними пристроями від інших технологічних гігантів, таких як Google, чия модель Pixel Buds вже давно пропонує подібну можливість.

Згідно з попередніми повідомленнями, цього року Apple також анонсуватиме значні зміни в програмному забезпеченні, включаючи новий дизайн операційних систем для своїх iPhone, iPad та Mac. Однак компанія поки що не прокоментувала ці плани офіційно.

iPhone 16e: бюджетний смартфон від Apple з новими опціями11.03.25, 17:18 • 20489 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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