AirPods зможуть перекладати розмови в реальному часі завдяки оновленню iOS 19

Apple готується до запуску нової функції для своїх AirPods, яка дозволить користувачам перекладати розмови в реальному часі на іншу мову. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Ця інновація, яку очікують як частину оновлення для AirPods, стане доступною після релізу нової версії iOS 19.

За словами джерел, функція забезпечить безшовну інтеграцію для користувачів, які прагнуть спілкуватися з людьми різними мовами через свої навушники.

Це оновлення стане важливим кроком для Apple в покращенні функціональності AirPods, що можуть конкурувати з аналогічними пристроями від інших технологічних гігантів, таких як Google, чия модель Pixel Buds вже давно пропонує подібну можливість.

Згідно з попередніми повідомленнями, цього року Apple також анонсуватиме значні зміни в програмному забезпеченні, включаючи новий дизайн операційних систем для своїх iPhone, iPad та Mac. Однак компанія поки що не прокоментувала ці плани офіційно.

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