Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске

В Харьковской области начинается судебный процесс в отношении агронома, которого обвиняют в сотрудничестве с оккупантами для минирования полей на территории Купянщины. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В Харьковской области начинается судебный процесс в отношении агронома, которого обвиняют в сотрудничестве с оккупантами для минирования полей на территории Купянщины.

По информации Харьковской областной прокуратуры, 57-летнего мужчину обвиняют в пособничестве государству-агрессору согласно части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Во время оккупации села Василенково Купянского района с марта 2022 года указанный агроном установил дружеские отношения с представителями рф и оказывал им помощь в закреплении на территории. Он активно способствовал оккупантам в выборе мест для минирования полей с целью противодействия Вооруженным Силам Украины. Кроме того, обвиняемый требовал от коллег передавать материалы для обустройства фортификационных сооружений и обеспечивал оккупантов продуктами питания и дровами.

Деятельность обвиняемого была обнаружена и остановлена правоохранителями в начале 2023 года.

Добавим

Согласно приговору 57-летний приспешник врага останется под стражей без права на залог. Суд над агрономом состоится в Орджоникидзевском районном суде города Харькова. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, а также конфискация имущества.

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