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Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Киев  •  УНН

 • 25009 просмотра

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Владелец I&U Group Сергей Тарасов объявлен в международный розыск по подозрению в присвоении земель военных. Подозреваемый скрывается за границей и нанял лоббистов в США для защиты своей репутации.

Богатейший человек Кировоградщины и владелец агрохолдинга I&U Group Сергей Тарасов объявлен в международный розыск. Об этом говорится в официальном ответе Главного следственного управления Национальной полиции Украины на запрос УНН.

Тарасов подозревается в организации схемы вывода земель из государственной собственности через Главное управление госгеокадастра в Кировоградской области. Нацполиция информирует, что кроме Тарасова Сергея Дмитриевича сообщено о подозрении еще восьми лицам, среди которых должностные лица предприятий, подконтрольных последнему, один из руководителей госгеокадастра в Кировоградской области, частные нотариусы, посредники.

Им инкриминируют ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - Присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и ч. 3 ст. 209 - Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Расследование завершено и с материалами уже знакомится сторона защиты, после чего дело пойдет в суд. Однако пока без главного подозреваемого.

В связи с тем, что местонахождение подозреваемого Тарасова С.Д. установлено не было, последний объявлен в международный розыск, а материалы досудебного расследования в отношении него выделены в отдельное уголовное производство. На сегодня проводятся необходимые следственные (розыскные) действия и другие мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого Тарасова С.Д. и принятия решения в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины

- сообщается в ответе Национальной полиции.

Сейчас в Печерском райсуде Киева рассматривается вопрос об избрании для Тарасова меры пресечения в виде содержания под стражей. После чего станет возможным его розыск Интерполом.

Ранее стало известно, что расследуются преступные эпизоды группы Тарасова по присвоению около 12 тысяч гектаров государственных земель на более 400 млн грн. Фигуранты подделывали удостоверения участников боевых действий (АТО), доверенности и другие документы и в сговоре с нотариусами переоформляли участки на подставных лиц, а затем - на Сергея Тарасова.

В январе 2024 года Тарасова объявили в розыск в Украине. Позже адвокаты подозреваемого подтвердили, что он скрывается за границей и возвращаться не планирует. Вместо этого Тарасов нанял в США лоббистов и пиарщиков, задача которых рассказывать "о коррупции в Украине" и представить Тарасова как жертву преследований.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
interpolИнтерпол
ukrainaУкраина
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