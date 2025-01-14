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Сергія Тарасова чекає міжнародний розшук? Агробарон з Кіровоградщини, якого підозрюють у привласненні державних земель, не планує повертатися в Україну

Сергія Тарасова чекає міжнародний розшук? Агробарон з Кіровоградщини, якого підозрюють у привласненні державних земель, не планує повертатися в Україну

Київ • УНН

 • 28157 перегляди

Справа про привласнення державних земель працівниками агрохолдингу I&U Group невдовзі піде до суду. Власник компанії Сергій Тарасов, якого розшукує СБУ, перебуває за кордоном і найняв американських лобістів.

Розслідування щодо привласнення державних земель чиновниками Держегеокадастру та працівниками агрохолдингу I&U Group найбагатшої людини Кіровоградщині Сергія Тарасова завершено та справа невдовзі піде до суду. Про це заявили адвокати Тарасова та інших підозрюваних на прес-конференції, передає УНН.

Зараз матеріали кримінального провадження №42023000000000249, яке охоплює період 2015-2021 років, відкриті для ознайомлення, після закінчення якого розпочнеться судовий розгляд. Але без фермера-мільйонера, адже Сергій Тарасов досі перебуває за кордоном.

У зв’язку з переховуванням від органів слідства СБУ ще рік тому оголосила Тарасова в розшук. Однак повертатися підозрюваний не планує, адвокати впевнені, що в Україні на нього чекає арешт. При цьому вони стверджують, що до Європи Сергій Тарасов виїхав на лікування і не може повернутись бо "лікарі його не відпускають". При цьому самі ж адвокати заявляють, що агробарон планує поїздку до США, де він нещодавно найняв лобістів-піарників, завдання яких відбілювати репутацію Тарасова. При цьому адвокат допускає, що це може нашкодити Україні.

"Те, що Тарасов зараз їде в Америку це негативно буде, я не політик, але я думаю  це буде мати негативну складову, оскільки Тарасов їде розповідати про тиск на бізнесменів", – зазначив адвокат Олександр Гардецький.

Адвокати визнають, що мало місце заволодіння державною землею, в якому були задіяні працівники агрохолдингу Сергія Тарасова, але сам власник про це нібито не знав.

У той же час за версією слідства Тарасов залучив до оборудок підпорядкованих йому працівників земельного відділу групи компаній I&U Group, роль яких полягала у підшукуванні осіб, на яких надалі здійснювалось фіктивне оформлення земельних ділянок на території Кіровоградської області, або ж підшукування паспортних даних таких осіб, від імені яких видавались довіреності без їх відома та участі. Зокрема ділянки виводились нібито на учасників АТО.

Раніше стало відомо, що Сергія Тарасова та інших підозрюваних у справі заволодіння державними землями  захищають адвокати з орбіти забороненої партії ОПЗЖ, зокрема екс-адвокат президента-втікача Віктора Януковича.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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