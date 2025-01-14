Сергея Тарасова ждет международный розыск? Агробарон из Кировоградщины, которого подозревают в присвоении государственных земель, не планирует возвращаться в Украину

Расследование о присвоении государственных земель чиновниками Госгеокадастра и работниками агрохолдинга I&U Group самого богатого человека Кировоградщины Сергея Тарасова завершено и дело вскоре пойдет в суд. Об этом заявили адвокаты Тарасова и других подозреваемых на пресс-конференции, передает УНН.

Сейчас материалы уголовного производства №42023000000000249, которое охватывает период 2015-2021 годов, открыты для ознакомления, после окончания которого начнется судебное разбирательство. Но без фермера-миллионера, ведь Сергей Тарасов до сих пор находится за границей.

В связи с сокрытием от органов следствия СБУ еще год назад объявила Тарасова в розыск. Однако возвращаться подозреваемый не планирует, адвокаты уверены, что в Украине его ждет арест. При этом они утверждают, что в Европу Сергей Тарасов выехал на лечение и не может вернуться потому что "врачи его не отпускают". При этом сами же адвокаты заявляют, что агробарон планирует поездку в США, где он недавно нанял лоббистов-пиарщиков, задача которых отбеливать репутацию Тарасова. При этом адвокат допускает, что это может навредить Украине.

"То, что Тарасов сейчас едет в Америку это негативно будет, я не политик, но я думаю это будет иметь негативную составляющую, поскольку Тарасов едет рассказывать о давлении на бизнесменов", - отметил адвокат Александр Гардецкий.

Адвокаты признают, что имело место завладение государственной землей, в котором были задействованы работники агрохолдинга Сергея Тарасова, но сам владелец об этом якобы не знал.

В то же время по версии следствия Тарасов привлек к сделкам подчиненных ему работников земельного отдела группы компаний I&U Group, роль которых заключалась в подыскивании лиц, на которых в дальнейшем осуществлялось фиктивное оформление земельных участков на территории Кировоградской области, или же подыскание паспортных данных таких лиц, от имени которых выдавались доверенности без их ведома и участия. В частности участки выводились якобы на участников АТО.

Ранее стало известно, что Сергея Тарасова и других подозреваемых по делу завладения государственными землями защищают адвокаты из орбиты запрещенной партии ОПЗЖ, в частности экс-адвокат беглого президента Виктора Януковича.