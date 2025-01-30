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Агробізнесмена Сергія Тарасова, підозрюваного у привласнені землі військових, оголосили в міжнародний розшук – документ

Агробізнесмена Сергія Тарасова, підозрюваного у привласнені землі військових, оголосили в міжнародний розшук – документ

Київ • УНН

 • 103229 перегляди

Власника I&U Group Сергія Тарасова оголошено в міжнародний розшук за підозрою у привласненні земель військових. Підозрюваний переховується за кордоном та найняв лобістів у США для захисту своєї репутації.

Найбагатшу людину Кіровоградщини та власника агрохолдинга I&U Group Сергія Тарасова оголошено в міжнародний розшук. Про це йдеться в офіційній відповіді Головного слідчого управління Національної поліції України на запит УНН.

Тарасов підозрюється в організації схеми виведення земель з державної власності через Головне управління держгеокадастру у Кіровоградській області. Нацполіція інформує, що окрім Тарасова Сергія Дмитровича повідомлено про підозру ще восьми особам, серед яких службові особи підприємств, підконтрольних останньому, один з керівників держгеокадастру в Кіровоградській області, приватні нотаріуси, посередники.

Їм інкримінують ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України – Привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч. 3 ст. 209 – Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Розслідування завершено та з матеріалами вже ознайомлюється сторона захисту, після чого справа піде до суду. Однак поки що без головного підозрюваного.

У зв’язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного Тарасова С.Д. встановлено не було, останнього оголошено в міжнародний розшук, а матеріали досудового розслідування відносно нього виділено в окреме кримінальне провадження. На сьогодні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії та інші заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного Тарасова С.Д. та прийняття рішення згідно з кримінальним процесуальним законодавством України

– повідомляється у відповіді Національної поліції.

Зараз в Печерському райсуді Києва розглядається питання щодо обрання для Тарасова міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після чого стане можливим його розшук Інтерполом.

Раніше стало відомо, що розслідуються злочинні епізоди групи Тарасова щодо привласнення близько 12 тисяч гектарів державних земель на понад 400 млн грн. Фігуранти підробляли посвідчення учасників бойових дій (АТО), довіреності та інші документи і в змові з нотаріусами переоформлювали ділянки на підставних осіб, а потім – на Сергія Тарасова.

В січні 2024 року Тарасова оголосили в розшук в Україні. Пізніше адвокати підозрюваного підтвердили, що він переховується за кордоном та повертатися не планує. Натомість Тарасов найняв в США лобістів та піарників, завдання яких розповідати "про корупцію в України" та представити Тарасова як жертву переслідувань.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
interpolІнтерпол
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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