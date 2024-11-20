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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор совершил 72 обстрела на Сумщине: какие громады пострадали больше всего

Агрессор совершил 72 обстрела на Сумщине: какие громады пострадали больше всего

Киев  •  УНН

 • 779 просмотра

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Оккупанты атаковали 11 громад Сумской области различными видами вооружения. Зафиксировано повреждение нежилого помещения, техники и учебного заведения.

Оккупанты совершили 72 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Больше всего обстрелам подверглись громады Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Недригайловская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская и Свесская.

В Недригайловской громаде зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой были повреждены нежилое помещение, грузовой автомобиль и комбайн. В Краснопольской громаде россияне ударили артиллерией (8 взрывов), минометами (14 взрывов) и FPV-дронами (4 взрыва). Кроме того, вражеские БпЛА сбросили ВОГ (8 взрывов).

От обстрелов также пострадала Хотинская громада, где произошло несколько атак: артиллерийские удары (2 взрыва), минометные обстрелы (9 взрывов), пуски кассетных авиабомб (КАБ) (2 взрыва) и обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) (8 взрывов). Юнаковская громада подверглась артиллерийским ударам (14 взрывов) и танковым обстрелам (4 взрыва).

В Великописаревской громаде зафиксирована атака FPV-дрона (3 взрыва) и минометный обстрел (5 взрывов). Белопольская громада была обстреляна с воздуха, когда россияне сбросили 31 мину на ее территорию.

В Миропольской громаде также произошли взрывы от FPV-дронов (2 взрыва), из-за чего было повреждено учебное заведение. Свесская громада потерпела один взрыв от атаки FPV-дрона, а в Середино-Будской громаде зафиксированы артиллерийские обстрелы (22 взрыва) и сброс ВОГ с БПЛА (16 взрывов).

Эсманьская громада пострадала от сброса 8 мин, а в Шалыгинской громаде произошел один взрыв от атаки FPV-дрона.

На Сумщине удар по общежитию в Глухове: количество жертв возросло до 6 человек, а пострадавших - 1219 нояб. 2024, 05:32 • 44137 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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