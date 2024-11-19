На Сумщине удар по общежитию в Глухове: количество жертв возросло до 6 человек, а пострадавших - 12

Вчера поздно вечером вражеские войска нанесли удар по одному из общежитий в Глухове, используя 2 ударных БпЛА. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В результате этого нападения погибло 6 человек, среди которых есть ребенок, а также 12 человек получили ранения, в том числе 2 детей.

Аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются.

Под завалами могут находиться еще люди, поэтому ситуация будет оставаться уточненной в течение ближайших часов.

Сообщается, что спасатели работают в сложных условиях, ведь здание претерпело значительные разрушения.

На Сумщине под завалами найдены тела матери и ребенка - СМИ