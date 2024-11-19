На Сумщине удар по общежитию в Глухове: количество жертв возросло до 6 человек, а пострадавших - 12
Киев • УНН
В результате атаки двух вражеских дронов на общежитие в Глухове погибли 6 человек, включая ребенка, 12 ранены. Спасатели продолжают работы на месте разрушений, под завалами могут находиться люди.
Вчера поздно вечером вражеские войска нанесли удар по одному из общежитий в Глухове, используя 2 ударных БпЛА. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В результате этого нападения погибло 6 человек, среди которых есть ребенок, а также 12 человек получили ранения, в том числе 2 детей.
Аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются.
Под завалами могут находиться еще люди, поэтому ситуация будет оставаться уточненной в течение ближайших часов.
Сообщается, что спасатели работают в сложных условиях, ведь здание претерпело значительные разрушения.
На Сумщине под завалами найдены тела матери и ребенка - СМИ19 нояб. 2024, 00:32 • 11287 просмотров