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На Сумщине под завалами найдены тела матери и ребенка - СМИ

На Сумщине под завалами найдены тела матери и ребенка - СМИ

Киев  •  УНН

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Спасатели обнаружили тела матери и ребенка под завалами многоэтажки в Глухове Сумской области. Гибель произошла в результате атаки беспилотника, поисково-спасательные работы продолжаются.

В Глухове под завалами многоэтажки найдены тела матери и ребенка. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

В Глухове Сумской области спасатели достали из-под завалов многоэтажного дома тела матери и ее ребенка. По предварительным данным, оба погибли в результате удара беспилотником, который повредил жилое здание.

Поисково-спасательные работы продолжаются, но точную цифру пострадавших еще нельзя назвать.

Напомним

Ранее была информация, что в городе Глухов Сумской области произошел взрыв в многоэтажном доме в результате атаки беспилотником. Кроме того, СМИ писали, что погиб один человек. 

Атака "Шахедом" по Сумской области: есть погибший - СМИ18 нояб. 2024, 23:28 • 2989 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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