На Сумщине под завалами найдены тела матери и ребенка - СМИ

В Глухове под завалами многоэтажки найдены тела матери и ребенка. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

В Глухове Сумской области спасатели достали из-под завалов многоэтажного дома тела матери и ее ребенка. По предварительным данным, оба погибли в результате удара беспилотником, который повредил жилое здание.

Поисково-спасательные работы продолжаются, но точную цифру пострадавших еще нельзя назвать.

Напомним

Ранее была информация, что в городе Глухов Сумской области произошел взрыв в многоэтажном доме в результате атаки беспилотником. Кроме того, СМИ писали, что погиб один человек.

Атака "Шахедом" по Сумской области: есть погибший - СМИ