На Сумщине под завалами найдены тела матери и ребенка - СМИ
Киев • УНН
Спасатели обнаружили тела матери и ребенка под завалами многоэтажки в Глухове Сумской области. Гибель произошла в результате атаки беспилотника, поисково-спасательные работы продолжаются.
В Глухове под завалами многоэтажки найдены тела матери и ребенка. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
В Глухове Сумской области спасатели достали из-под завалов многоэтажного дома тела матери и ее ребенка. По предварительным данным, оба погибли в результате удара беспилотником, который повредил жилое здание.
Поисково-спасательные работы продолжаются, но точную цифру пострадавших еще нельзя назвать.
Напомним
Ранее была информация, что в городе Глухов Сумской области произошел взрыв в многоэтажном доме в результате атаки беспилотником. Кроме того, СМИ писали, что погиб один человек.
Атака "Шахедом" по Сумской области: есть погибший - СМИ18 нояб. 2024, 23:28 • 2989 просмотров