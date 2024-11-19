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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака "Шахедом" по Сумской области: есть погибший - СМИ

Атака "Шахедом" по Сумской области: есть погибший - СМИ

Киев  •  УНН

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В городе Глухов Сумской области произошел взрыв в многоэтажном доме в результате атаки беспилотником "Шахед". Один человек погиб.

Город Глухов Сумской области подвергся атаке со стороны террористических войск. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в результате удара беспилотником "Шахед" произошел взрыв в многоэтажном доме. По словам местных жителей, было слышно два мощных взрыва.

Сейчас проинформировано, что в результате атаки погиб один человек, несколько человек могут быть ранены.

россияне совершили 85 обстрелов приграничных территорий Сумщины: поврежден частный дом11 нояб. 2024, 21:05 • 20992 просмотра

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Юлия Котвицкая

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