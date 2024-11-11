россияне совершили 85 обстрелов приграничных территорий Сумщины: поврежден частный дом
Киев • УНН
За сутки оккупанты обстреляли 11 громад Сумской области, зафиксировано 167 взрывов. В Свесской громаде поврежден частный дом в результате артиллерийского обстрела.
В течение дня россияне совершили 85 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады,
Детали
Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (23 взрыва), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из танка (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).
Юнаковская община: враг бил из артиллерии (14 взрывов), КАБами (6 взрывов).
Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (7 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), артиллерийский обстрел (3 взрыва), удары FPV дронами (4 взрыва).
Миропольская громада: 12 мин сбросили россияне на территории громады.
Шалыгинская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
Эсманская община: зафиксированы удары FPV дронами (2 взрыва).
Хотинская община: осуществлены удары FPV дронами (6 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), минометные обстрелы (21 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), пуск КАБ (3 взрыва).
Великописаревская община: были удары FPV дронами (6 взрывов).
Свесская община: враг ударил из артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела поврежден частный дом.
Середино-Будская община: осуществлены удары FPV дронами (3 взрыва).
Зноб-Новгородская община: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).
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