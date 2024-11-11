Оккупанты атаковали амбулаторию на Днепропетровщине, погиб 30-летний врач
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, попав в амбулаторию. Погибли 30-летний врач и женщина, пять человек ранены, среди них медработница.
Армия рф атаковала Никопольский район, в результате попадания по амбулатории погиб 30-летний врач, передает УНН со ссылкой на Минздрав.
Никопольщина, что в Днепропетровской области, весь день была под атакой россиян. В результате попадания по амбулатории погиб 30-летний врач. Его коллега получила ранения - сейчас медики борются за ее жизнь
По данным Минздрава, в районе погибла еще одна женщина. В целом известно о пяти раненых.
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