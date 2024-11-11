Оккупанты атаковали амбулаторию на Днепропетровщине, погиб 30-летний врач

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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 18784 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 62397 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 96271 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 109989 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185123 просмотра

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 237151 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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Оккупанты атаковали амбулаторию на Днепропетровщине, погиб 30-летний врач

Оккупанты атаковали амбулаторию на Днепропетровщине, погиб 30-летний врач

Киев  •  УНН

19:23 • 7034 просмотра

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Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, попав в амбулаторию. Погибли 30-летний врач и женщина, пять человек ранены, среди них медработница.

Армия рф атаковала Никопольский район, в результате попадания по амбулатории погиб 30-летний врач, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Никопольщина, что в Днепропетровской области, весь день была под атакой россиян. В результате попадания по амбулатории погиб 30-летний врач. Его коллега получила ранения - сейчас медики борются за ее жизнь 

- говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в районе погибла еще одна женщина. В целом известно о пяти раненых.

В Кривом Роге количество пострадавших в результате удара рф возросло до 1411 ноября 2024, 15:16 • 14386 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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