Оккупанты атаковали амбулаторию на Днепропетровщине, погиб 30-летний врач

Армия рф атаковала Никопольский район, в результате попадания по амбулатории погиб 30-летний врач, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Никопольщина, что в Днепропетровской области, весь день была под атакой россиян. В результате попадания по амбулатории погиб 30-летний врач. Его коллега получила ранения - сейчас медики борются за ее жизнь - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в районе погибла еще одна женщина. В целом известно о пяти раненых.

В Кривом Роге количество пострадавших в результате удара рф возросло до 14